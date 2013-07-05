У Росії прийняли закон про боротьбу з договірними матчами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документ підтримали більшість парламентаріїв.

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Законом вводяться такі санкції: за підкуп у спортивних змаганнях передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 300 тис. до 500 тис. рублів (від 10 до 16 тис. доларів) або у розмірі зарплати або іншого доходу засудженого за період від 1 до 3 років.

Також за даний злочин можна одержати покарання у вигляді примусових робіт терміном до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років або без такого.

Крім того, суд зможе виносити покарання у вигляді позбавлення свободи терміном до 4 років з штрафом в розмірі до 50 тис. рублів (1,6 тис. доларів) або у розмірі доходу засудженого за період до 3 місяців або без такого.

У разі, якщо злочин було скоєно організованою групою, на її учасників накладатиметься штраф у розмірі від 500 тис. до 1 млн рублів (від 16 до 30 тис. доларів) або у розмірі зарплати засудженого за період від 2 до 5 років, або примусовими роботами терміном до 5 років, або тюремним терміном до 7 років.

Вводиться зобов'язання для учасників азартних ігор, які роблять ставки в букмекерських конторах або на тоталізаторах, передавати дані обліку до податкових органів. Виплати за ними проводитимуться лише після надання учасником документа, який засвідчує особу.

Встановлюється заборона на участь спортсменів, тренерів, суддів, керівників команд і інших учасників офіційних спортивних змагань в азартних іграх в букмекерських конторах і на тоталізаторах. За порушення цієї заборони спортивні федерації також мають застосовувати спортивні санкції.

Як заявив член Комітету з фізичної культури, спорту і справ молоді Василь Шестаков, найсерйознішим заходом законопроекту є штраф для спортсменів у розмірі їх річного доходу.

«Штраф може накладатися на період від 1 до 3 років. Ця прив'язка до зарплати особливо важлива, враховуючи багатомільйонні гонорари деяких гравців», - відзначив він.

Законопроект було внесено Президентом РФ Володимиром Путіним.