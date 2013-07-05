Олександр Ємельяненко викликає на бій Володимира Кличка

Для того, щоб перемогти українського боксера-суперважковаговика Володимира Кличка, росіянину Олександру Повєткіну необхідно слухатися тренерів і набрати хорошу фізичну форму.

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Таку думку в розмові з кореспондентом ІТАР-ТАСС висловив російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко.

"Думаю, що у Сашка є шанси в бою проти Кличка, - сказав Ємельяненко. - Потрібно не жаліти себе на тренуваннях, слухати тренерів, викласти на рингу всі сили. І Кличка, звичайно, потрібно ретельно вивчити. А потім вийти - і побити його . Я не вважаю, що Кличко неможливо перемогти за очками. Важливо перебувати в хорошій фізичній формі - у Кличка були бої, коли він втомлювався вже в п'ятому раунді ".

Ємельяненко вважає, що він зумів би перемогти Кличка. "Мені було б дуже цікаво побоксувати з ним. І я б його побив, - сказав боєць. - Саме за правилами боксу. А в ММА проти мене у нього шансів взагалі б не було. Втім, якби ви у нього запитали, чи хоче він спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах, він би вас і слухати не став. Пропустив б повз вуха ".