На восьмому етапі Діамантової ліги виступлять п'ять українських легкоатлетів

18:55, 04 липня 2013
Спорт
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На восьмому етапі легкоатлетичної "Діамантової ліги" виступлять п’ятеро українців.

Богдан Бондаренко / Фото : novostiua.net

Сьогодні у Лозанні (Швейцарія) відбудеться восьмий етап легкоатлетичної комерційної серії "Діамантова ліга", до участі в якому заявлені п’ятеро українських спортсменів.

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Богдан Бондаренко буде змагатися у секторі для стрибків у висоту, Марія Рємєнь і Христина Стуй змагатимуться в бігу на 200 м, а у секторі для метання списа виступатимуть Олександр П’ятниця та Роман Авраменко.

Найбільш успішно з українських атлетів на даний момент виступає у серїї Бондаренко. Стрибун у висоту виграв два етапа змагань й одного разу завершив змагання на другому місці.

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