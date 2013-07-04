На восьмому етапі Діамантової ліги виступлять п'ять українських легкоатлетів

Сьогодні у Лозанні (Швейцарія) відбудеться восьмий етап легкоатлетичної комерційної серії "Діамантова ліга", до участі в якому заявлені п’ятеро українських спортсменів.

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Богдан Бондаренко буде змагатися у секторі для стрибків у висоту, Марія Рємєнь і Христина Стуй змагатимуться в бігу на 200 м, а у секторі для метання списа виступатимуть Олександр П’ятниця та Роман Авраменко.

Найбільш успішно з українських атлетів на даний момент виступає у серїї Бондаренко. Стрибун у висоту виграв два етапа змагань й одного разу завершив змагання на другому місці.