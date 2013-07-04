На восьмому етапі Діамантової ліги виступлять п'ять українських легкоатлетів
18:55, 04 липня 2013Спорт
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На восьмому етапі легкоатлетичної "Діамантової ліги" виступлять п’ятеро українців.
Богдан Бондаренко буде стрибати / Фото : novostiua.net
Сьогодні у Лозанні (Швейцарія) відбудеться восьмий етап легкоатлетичної комерційної серії "Діамантова ліга", до участі в якому заявлені п’ятеро українських спортсменів.
Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Богдан Бондаренко буде змагатися у секторі для стрибків у висоту, Марія Рємєнь і Христина Стуй змагатимуться в бігу на 200 м, а у секторі для метання списа виступатимуть Олександр П’ятниця та Роман Авраменко.
Найбільш успішно з українських атлетів на даний момент виступає у серїї Бондаренко. Стрибун у висоту виграв два етапа змагань й одного разу завершив змагання на другому місці.
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