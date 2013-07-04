Українські футбольні арбітри працюватимуть на Євро-2013

Євро-2013 пройде у Швеції з 10 по 28 липня 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, у рамках підготовки до турніру арбітри відвідали семінар у Ньоні (Швейцарія), де було проведено тестування з фізпідготовки. Також арбітрам було надано останні технічні інструкції для цілісної інтерпретації Правил гри.

Уже 6 липня українки вирушать до Швеції, де на них чекає контрольна перевірка з фізпідготовки та підготовчі лекції під керівництвом представників Комітету арбітрів УЄФА.

Нагадаємо, що арбітр першої категорії УЄФА українець Сергій Бойко нещодавно працював на фінальній частині молодіжного Євро-2013, матчі якого проходили на полях Ізраїлю з 5-го по 18-те червня.