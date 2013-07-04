Регламент матчу за Суперкубок України з футболу вирішили не змінювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це на презентації Суперкубку-2013 заявив гендиректор Прем'єра-ліги Петро Іванов.

Іванов зазначив: "До старту чемпіонату жодна з команд не зверталася до керівництва Прем'єр-ліги з побажанням змінити регламент турніру. Таке питання навіть не розглядалося".

У регламенті змагань прописано, що матч за Суперкубок України проводиться між чемпіоном України і володарем Кубка країни. Проте, другий рік поспіль матч за Суперкубок повторює фінал Кубка України, що значно зменшує інтерес до нього. Але розглядати пропозиції про скасування матчу, який передує старту чемпіонату, або ж у суперники переможцеві чемпіонату України запропонувати команду, яка зайняла друге місце за підсумками сезону в УПЛ, організатори матчу не мають наміру.

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок, який офіційно відкриє сезон 2013/14 в Україні, відбудеться 10 липня в Одесі. У боротьбі за трофей зійдуться місцевий "Чорноморець" (фіналіст Кубка України сезону 2012/13) і чемпіон країни донецький "Шахтар". Початок гри о 21.00.