Один з найкращих гравців став тренером Манчестер Юнайтед

Офіційний сайт англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" повідомляє, що Райан Гіггз буде граючим тренером команди в наступному сезоні.

Відразу ж після призначення Гіггз заявив: "Для мене великий привілей одержати таке призначення. Я сподіваюся, що зможу допомогти команді своїм досвідом. Ні для кого не секрет, що я проходжу тренерські курcи. Цей досвід, безумовно, допоможе мені в майбутньому".

Гіггз повинен одержати тренерську ліцензію УЄФА наступного літа.

У березні гравець, який виступає на позиції півзахисника, продовжив з «Юнайтед» контракт до кінця сезону-2013/14. На момент закінчення угоди Гіггзу виповнюється 40 років.

Всю кар'єру півзахисник провів у складі "Манчестер Юнайтед", в основному складі якого дебютував у 1990 році. Разом з командою, яка є однією з кращих в Європі, Гіггз 13 разів ставав чемпіоном Англії, чотири рази вигравав національний кубок і двічі перемагав у найпрестижнішому клубному турнірі Європи - Лізі чемпіонів УЄФА.

Всі ці титули він разом з командою виграв під керівництвом тренера Алекса Фергюссона, який пропрацював в команді 26 років і після закінчення сезону пішов у відставку.

Гіггз допомагатиме партнерам на полі та новому тренерові Девіду Мойєсу на тренерській лаві.