Динамо - Зеніт: кияни на останніх хвилинах уникли поразки

На столичному НСК «Олімпійський» завершився матч третього туру Об'єднаного турніру з футболу, в якому київське «Динамо» приймало російський «Зеніт» із Санкт-Петербурга і зіграло внічию - 3:3.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у грі на «Олімпійському» зійшлися третя команда України за підсумками минулого сезону і друга - Росії.

На тему: Шахтар у Москві програв Спартаку

Гра вийшла досить відкритою і багатою на гольові моменти. Команди діяли на високих швидкостях але, що характерно для міжсезоння, допускали багато браку в завершальній стадії атак.

У перші хвилини краще виглядали гравці «Динамо», які відразу ж показали хто на полі господар. Українська команда контролювала хід матчу, багато комбінувала, в той час як суперники явно не встигали за атакуючими діями динамівців, раз за разом допускаючи найнебезпечніші моменти біля своїх воріт. Один з таких, на 8-й хвилині завершився голом Дениса Гармаша. Андрій Ярмоленко закинув м'яч у штрафну, де Гармаш уникнув офсайду. Він прийняв м'яч і, вийшовши один на один з голкіпером, відправив м'яч у порожній кут воріт - 1:0.

Надалі кияни продовжували атакувати, але або м'яч летів повз ворота, або надійно діяв резервний воротар петербуржців Юрій Лодигін, який надійно замінив В'ячеслава Малофєєва.

Ближче до кінця першого тайму гра вирівнялася, а на 40-й хвилині гості і зовсім зуміли зрівняти рахунок. На 40-й хвилині Андрій Аршавін віддав відмінний пас португальському легіонеру Данні, який відпасував Костянтину Зирянову. Обігравши двох захисників «Динамо» Зирянов повернув м'яч Данії, який вдарив по воротах - м'яч від штанги влетів у ворота Максима Коваля, 1:1. Після цього «Зеніт» мав навіть можливість вийти вперед, але рахунок до кінця тайму не змінився.

У другому таймі на поле у ​​складі киян вийшли Євген Хачеріді, Ніко Кранчар, Лукман Аруна і Огнен Вукоєвич. А через десять хвилин після початку другого тайму на поле вийшов новачок «Динамо» Джермейн Ленс. Втім, суттєво на хід гри зміни у складі не вплинули. На полі йшла приблизно рівна гра, з моментами в обох команд. Разом з тим, у другому таймі глядачі побачили набагато більше голів і відкритої динамічної гри.

Кияни зуміли знову вийти вперед на 58-й хвилині. Дуду скористався нерозторопністю захисників «Зеніта» і ударом з центру штрафного майданчика забив красивий гол - 2:1. Але вже через 16 хвилин гості зрівняли рахунок. Комбінацію, розпочату Лукою Джорджевичем, відмінним ударом у дальній кут воріт завершив Олександр Кержаков - 2:2. А на 84-й хвилині Джорджевич вже сам забив гол у ворота киян, скориставшись грубою помилкою захисників - 2:3.

Кияни зуміли врятуватися від поразки на 90-й хвилині, коли подачу зі штрафного точним ударом замкнув Роман Безус - 3:3.

Таким чином, після трьох турів Об'єднаного турніру на рахунку «Динамо» 7 очок, у «Спартака» і «Шахтаря» - по 4, у «Зеніта» - 1.

Як повідомляв УНІАН, Об'єднаний турнір з футболу за участю чотирьох команд України та Росії проходить з 27 червня по 7 липня.