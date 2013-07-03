Луческу: Шахтар провів одну з найгірших ігор

Перемога московського клубу (2:0), який грав добре і агресивно, стала заслуженою, - цитує РІА Новости тренера "Шахтаря".

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"Спартак" однозначно заслужив цю перемогу. Це одна з наших найгірших ігор за останні роки, не знаю за скільки років. Сподіваюся, що з "Зенітом" ми зіграємо зовсім інакше, на носі вже чемпіонат, і так грати не можна. "Спартак" зіграв проти нас дуже добре і агресивно. Ми ж, на жаль, зовсім мало рухалися і мало жертвували собою, що нетипово для нашої команди ", - сказав Луческу журналістам на прес-конференції.

"Ми створили не більше одного моменту, що саме по собі рідкісний випадок з нашою командою. Ми отримали хороший урок перед початком чемпіонату, ми повинні проаналізувати все і зробити висновки", - додав наставник гірників.