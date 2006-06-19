Шевченко постригся майже налисо

Перед матчем із Саудівською Аравією захист збірної України зазнав відчутної травми. На тренуванні в Гамбургу зазнав ушкодження Володимир Єерзський, який 100% не гратиме у понеділок.

Не зможе допомогти збірній і Дмитро Чигиринський, який травмувався ще в суботу і не приймав участі в недільному тренувальні. Захисник "Шахтаря" також вибув з претендентів на місце Ващука в центрі захисту.

У Блохіна на цю позицію залишився не такий і великий вибір. Русол, Яценко, який вже тренувався з головною командою та Гусін, якого може задіяти Блохін в центрі оборони.

У неділю у вечері збірна України в Гамбургу провела вечірнє тренування, після якого Блохін дав прес-конференцію. Головний тренер українців погодився з думкою, що команди, які грали в першому турі ЧС-2006 негативно, у наступному показали результат. Хоча, й додав, що все відомо стане о 19:45 за німецьким часом в понеділок.

Капітан збірної України Андрій Шевченко свою невдалу гру з Іспанією відзначив по-своєму. Форвард "Челсі" змінив зачіску, постригшись практично налисо.

У понеділок збірна України не буде проводити тренувань.

Чемпион