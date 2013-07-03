БК «Київ» виступатиме в третьому за значимістю єврокубку

Європейське відділення Міжнародної федерації баскетболу (FIBA-Europe) оголосило список команд, які візьмуть участь у розіграші третього за значимістю єврокубка - Єврочелленджу 2013/14. Серед них опинився один український клуб - БК «Київ», повідомляється в релізі організації.

Столичний клуб невдало виступив у минулому сезоні в українській Суперлізі, але в літнє міжсезоння голосно заявив про свої міжнародні амбіції. На даний момент, селекціонери клубу активно працюють на трансферному ринку.

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Відзначимо також, що ім'я наставника столичної команди на наступний сезон до цих пір залишається невідомим.

Що стосується южненського «Хіміка», який представляв Україну в цьому турнірі і в минулому сезоні і дійшов до чвертьфіналу, то цієї команди в списку учасників розіграшу 2013/14 немає.

У цілому ж, у новому сезоні Єврочелленджу візьмуть участь такі клуби, як торішній тріумфатор «Червоні Крила» (Самара, Росія), «Тріумф» (Росія), «Шоле» (Франція), «Тофас» (Туреччина), КРКА (Словенія ), «Катайя» (Фінляндія) та інші.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в найпрестижнішому клубному континентальному турнірі - Євролізі - виступить інший столичний клуб «Будівельник».