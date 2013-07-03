Жодна жіноча українська команда не гратиме у баскетбольних єврокубках

Європейське відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA-Europe) оголосило список жіночих команд - учасниць єврокубків нового сезону 2013/14, в якому відсутні клуби України.

Як повідомляється в релізі організації, в Євролізі братимуть участь 20 команд, а в Єврокубку - 28.

Найбільше представництво в обох турнірах, у Росії й Туреччини, які посідають перше і друге місця в рейтингу. Обидві країни виставляють по три клуби в Євролізі і п'ять - в Єврокубку.

На тему: Українки так і не змогли виграти на Євробаскеті

Нагадаємо, що в сезоні 2012/13 найсильнішою клубною командою континенту (переможцем Євроліги) стала російська УГМК (Єкатеринбург), а володарем другого за значущістю трофея - Єврокубка - також російське "Динамо" (Москва).

Жеребкування єврокубкових турнірів нового сезону відбудеться 5 липня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомляв УНІАН, востаннє на євроарені наші команди були представлені в сезоні-2009/10 - київське "Динамо" і дніпропетровське "Дніпро". Після цього українські клуби, що потерпають від гострого дефіциту коштів, перестали навіть заявлятися до участі в турнірах. Єдиний український клуб, який виступає на міжнародній арені, - "ТІМ-СКУФ" - бере участь в Балтійській лізі, що не визнана FIBA-Europe і не вважається офіційним єврокубковим турніром.