Шахтар у Москві програв Спартаку

У Москві завершився матч третього туру Об'єднаного турніру, в якому «Спартак» приймав донецький «Шахтар» і виграв з рахунком 2:0.

Як передає кореспондент УНІАН, в черговій грі зійшлися чемпіон України і четверта команда Росії за підсумками минулого сезону.

Тим не менш, завсідник Ліги чемпіонів і найкращий за оцінками багатьох фахівців клуб на пострадянському просторі - «Шахтар» - у міжсезоння явно не поспішає форсувати підготовку і ще далекий від своєї найкращої форми. Що стосується «Спартака», то підопічні Валерія Карпіна діяли на високих швидкостях і мали помітну ігрову і територіальну перевагу. Втім, до певного часу, реалізувати її господарі не могли - впевнено грав воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов. Численні небезпечні моменти не зуміли використати найактивніші гравці у складі «Спартака» - Хурадо і Юра Мовсісян. Гірники атакували куди рідше, але і їхні бразильські легіонери Адріано та Дуглас Коста не реалізували низку небезпечних моментів.

Єдиний результативний момент в кінці першого тайму виник після порушення правил у своїй штрафній площі захисником «Шахтаря» Ярославом Ракицьким. Найкращий нападник «Спартака» в минулому сезоні Мовсісян чітко реалізував пенальті - 1:0.

Після перерви «Шахтар» зробив чотири заміни, помінявши, зокрема, основного воротаря П'ятова на Антона Каніболоцького. «Спартак» ж обмежився однією заміною, помінявши Мовсісяна на нігерійця Емануеля Еменіке. Малюнок гри не змінився. Хіба що, додалося грубощів і напруги, що не властиво звичайним товариським передсезонним матчам. Призовий фонд спонсорів Об'єднаного турніру змушує команди ставиться до ігор серйозно.

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У середині другого тайму «Шахтар» перехопив ініціативу і мав шанси на те, щоб зрівняти рахунок, але, в підсумку, оголивши оборонні редути, двічі грубо помилився в захисті. Якщо перший раз Еменіке не зміг упоратися з власною швидкістю підсковзнувся і втратив момент, то вже через три хвилини Павло Яковлєв чітко реалізував вихід один на один з Каніболоцьким - 2:0.

Після цього «Шахтар» завівся, вирішивши, що негоже програвати навіть у такому товариському матчі. Втім, рахунок так і не змінився. Ба більше, у москвичів було набагато більше шансів збільшити результат.

Таким чином, «Спартак» вийшов на друге місце в турнірній таблиці, обійшовши «Шахтар» - у обох команд по 4 очки. Лідирує в турнірній таблиці київське «Динамо» - 6 очок, а у «Зеніта» з Санкт-Петербурга - 0.

Другий матч сьогоднішнього ігрового дня - «Динамо» - «Зеніт» починається у ці хвилини на київському НСК «Олімпійський».

Як повідомляв УНІАН, Об'єднаний турнір за участю чотирьох команд України та Росії проходить з 27 червня по 7 липня.