У Донецьку безкоштовно роздають квитки на Чемпіонат світу з легкої атлетики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, в Донецьку з 15 червня по 14 липня розповсюджуються інформаційні листівки, які можна обміняти на квитки будь-якого дня змагання.

Відсьогодні, 3 липня, листівки можна буде одержати в інформаційних наметах, які встановлені у центрі міста Донецька, а також у міжнародному аеропорту ім. С.С.Прокоф’єва (1-й поверх, зона прибуття міжнародних рейсів). Крім цього, листівки можна знайти у кінотеатрах, у магазинах продажу техніки, а саме продукції Canon, спортивних магазинах Adidas, магазині Levis, розважальному центрі «Фунтура», спортивних клубах, таких як Sport Max, готелях і ресторанах.

Обміняти листівки на квитки можна безкоштовно в кіосках продажу квитків РСК «Олімпійський» і в інформаційному наметі у центрі міста.

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Довідка УНІАН. Уперше в історії Україна прийме Чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків, який пройде в Донецьку з 10 по 14 липня 2013 року. Змагання пройдуть на РСК «Олімпійський».

За даними Донецької міськради, на змагання планують прибути 1652 спортсмени, а також більш як 750 тренерів і офіційних представників команд. Загальна кількість гостей становитиме 2367 осіб, які представлятимуть 166 федерацій - членів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних Федерацій (ІААФ). Така кількість делегацій є другою за всю історію подібних чемпіонатів - більше було тільки на Чемпіонаті 2005 року в Марракеші (Марокко), в якому взяли участь 177 команд.