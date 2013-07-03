Гендиректор Шахтаря: Мхітарян може заплатити $30 млн і йти, куди захоче

Про це заявив гендиректор ФК "Шахтар" Сергій Палкін, коментуючи ситуацію з Мхітаряном.

"У контракті Мхітаряна немає суми відступних. У ньому прописані штрафні санкції за одностороннє розірвання контракту, які дорівнюють 30 мільйонам доларів. Якщо Мхітарян хоче розірвати контракт, він може заплатити "Шахтарю" 30 млн доларів і йти в клуб, який забажає. Якщо ми йдемо цивілізованим шляхом і продаємо футболіста, а він при цьому не розриває контракт, то вартість, яку ми виставили - 30 млн євро", - розповів Палкін газеті Сегодня.

При цьому гендиректор заявляє, що в тому випадку, якщо продаж Мхітаряна не відбудеться, футболіст буде покараний клубом, за свою поведінку.

"Звичайно, Мхітарян буде покараний! Він не з'явився на зборах, і в контракті прописані всі штрафні санкції. Так що для нас це не проблема", - сказав Палкін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня вірменський півзахисник "Шахтаря" Генріх Мхітарян не прибув на тренувальний збір команди. Пізніше клуб отримав від дортмундської Боруссії пропозицію продати Мхітаряна за 30 млн доларів, але виставив за нього ціну в 30 млн євро.