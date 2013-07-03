Збірна України з футзалу битиметься за путівку на ЧЄ з угорцями

У штаб-квартирі Союзу європейський футбольних асоціацій (UEFA) у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування плей-офф відбірного турніру до чемпіонату Європи з футзалу.

Як повідомляється в офіційному релізі УЄФА, збірна України на цьому етапі змагань зіграє з командою Угорщини.

Першу гру українці проведуть вдома 17 вересня, у відповідь - в Угорщині 24 вересня.

Переможець пари зіграє у фінальній стадії Євро, яка пройде в Бельгії з 28 січня по 8 лютого 2014 року.

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У світовому футзальному рейтингу станом на 1 липня Україна значиться восьмою (найвищий показник серед учасників плей-офф), Угорщина посідає 24-е місце (з вісімки претендентів нижче лише Боснія і Герцеговина - 33-я позиція).

В інших трьох парах стадії плей-офф зійдуться Румунія - Сербія, Боснія і Герцеговина - Нідерланди і Словаччина - Хорватія.

Прямі путівки до фінальної стадії Євро-2014 одержали: Бельгія (господарі), Іспанія, Росія, Словенія, Португалія, Азербайджан і Чехія.