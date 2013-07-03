Повєткіна до бою з Кличком готуватиме тренер Кості Цзю

Тренер філіппінського боксера Менні Пакіао Фреді Роуч готуватиме росіянина Олександра Повєткіна до бою з українцем Володимиром Кличком.

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Про це в своєму твіттері повідомив російський промоутер Андрій Рябінський.

Рябінський розповів, що з Роучем досягнута домовленість тільки на підготовку до бою з українцем. Американець стане четвертим тренером для Повєткіна за останні роки. Раніше він працював з Теді Атласом, Олександром Зіміним і Костянтином Цзю.

Крім Пакіо, Роуч працював з великою кількістю боксерів, зокрема з Майком Тайсоном, Аміром Ханом і Оскаром де ла Хойєюй, консультував тренерів Володимира Кличка.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня стало відомо, що Кличко і Повєткін, дочекавшись дозволу з боку WBA (Всесвітня боксерська асоціація), підписали контракт на бій. Поєдинок має відбутися 5 жовтня в московському спорткомплексі «Олімпійський».