Валуєв не становитие конкуренції Володимиру Кличку

Російський боксер-важкоатлет Микола Валуєв заявив в інтерв`ю РІА Новости, що не збирається боротися за звання абсолютного чемпіона світу.

На відміну від Володимира Кличка, який заявив про намір зібрати всі чемпіонські титули, "оскільки важка вага цього потребує", Валуєв не має наміру боротися з системою, що склалася.

"Народу (у важкій вазі) стає все більше, і думку про єдиного чемпіона треба відкинути, оскільки це не приносило б організаторам таких доходів, - сказав він. - Зараз (у професійному боксі) існує ціла купа підверсій і регіональних асоціацій, так що технічно стати першим можна, проте на практиці це було б украй складно".

Валуєв повідомив, що в лютому майбутнього року в Німеччині відбудеться його бій з білорусом Сергієм Ляховичем, а ймовірно у квітні-травні - поєдинок з Русланом Чагаєвим з Узбекистану, якому росіянин поступився титулом чемпіона за версією WBA в квітні цього року.

"Я налаштований на перемогу, - упевнено заявив він. - Шанси наперед не оцінюю, але супротивникові ми шансів не дамо".

Важкоатлет прагне оцінювати себе об`єктивно: "Я пізно став займатися боксом; різкий стрибок у мене відбувся тільки після від`їзду до Німеччини".

"Я вже не романтик, а реаліст, - стверджує він. - Час пройшов недаремно: я багато про що дізнався і не будую для себе ніяких ілюзій".

Микола Валуєв - чемпіон Росії з боксу 1999 року, чемпіон світу за версією Паназіатської боксерської асоціації (2000 рік), екс-чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).