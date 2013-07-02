Українська тенісистка пробилась у третє коло юніорського Вімблдону

В одному з них 16-річна українка Ангеліна Калініна здобула перемогу над ровесницею з Румунії Іоаною Лореданою Рошкою - 6:3, 6:4.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, тенісистки грали 1 годину 8 хвилин. Посіяна організаторами турніру під 12-м номером Калініна зробила чотири брейки і двічі упустила свою подачу. За рахунок активних дій українка виграла 12 розиграшів і допустила три подвійних і 21 невимушену помилку. Румунка три рази подала навиліт і тричі помилилася на подачі, зробила 19 віннерсів при 30 невимушених помилках.

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За вихід до чвертьфіналу турніру Калініна посперечається з росіянкою Анастасією Комардіною.

Ще дві українки завершили виступ у першому колі, програвши американкам. 16-річна Вікторія Лужкова поступилася 18-річній Джеймі Леб з рахунком 6:7(3), 6:4, 3:6, а Олена Плоскіна програла сіяній під 15-м номером Луїзі Кіріко – 3:6, 6:1, 2:6.

Як повідомляв УНІАН, Уїмблдонський тенісний турнір цього року проходить з 24 червня по 7 липня.