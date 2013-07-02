Найіменитіший український хокеїст перейшов у клуб Колеснікова

Двократний володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко підписав контракт з хокейним клубом «Донбас».

Як повідомляє офіційний сайт клубу, найіменитіший український хокеїст прийняв пропозицію керівництва донецького клубу і вирішив продовжити кар'єру у складі команди. Федотенко вже має досвід виступів за «Донбас». У сезоні 2012/13 під час локауту у найсильнішій лізі світу - північноамериканській НХЛ - він захищав кольори дончан і носив капітанську нашивку. У 33 матчах заробив 18 (8+10) очок.

Федотенко вигравав Кубок Стенлі у 2004 і 2009 роках. У складі збірної України він також брав участь в Олімпійських іграх-2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.

У НХЛ він грав за такі команди, як "Філадельфія Флаєрз", "Тампа-бей Лайтнінг", "Нью-Йорк Айлендерс", "Пітсбург Пінгвінз" і "Нью-Йорк Рейнджерс".