Кличко радіє, що битиметься з Повєткіним

Володимир Кличко радий, що його бій з Олександром Повєткіним точно відбудеться.

На офіційному сайті братів Кличків наводиться його заява з приводу затвердження контракту на бій, яке відбулося сьогодні в штаб-квартирі Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

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"Я дуже радий, що бій, нарешті, точно відбудеться. Уболівальники в усьому світі з нетерпінням чекають феєрію двох олімпійських чемпіонів. Це кращий бій у суперважкій вазі. Радий, що бій пройде у Москві, де російські і українські уболівальники матимуть можливість повністю заповнити арену. Атмосфера має бути захоплюючою", - сказав Кличко. Зустріч відбудеться 5 жовтня у Москві на стадіоні "Олімпійський".

У свою чергу, менеджер українського боксера Бернд Бенте зазначив: "Я б хотів подякувати нашим російським партнерам Андрію Рябінському і Володимиру Хрюнову. Ми провели великий обсяг роботи, і, нарешті, досягли угоди. Це буде великий бій, і це наш спільний подарунок усім уболівальникам".

Як повідомляв УНІАН, команди промоутерів Кличка-молодшого і Повєткіна оголосили про остаточне узгодження умов проведення бою 30 червня. Сьогоднішнє рішення WBA лише формально підтвердило проведення поєдинку.