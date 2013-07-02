Михайличенка звільнили з посади спортивного директора «Динамо»

У тренерських штабах «Динамо-2», «Динамо» U-21 і «Динамо» U-19 відбулися зміни.

Як повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Динамо" (Київ), з нового сезону команду «Динамо-2» очолюватиме Олександр Хацкевич.

У минулому сезоні Хацкевич був старшим тренером молодіжного складу «Динамо» (U-21), який зайняв друге місце у молодіжній першості України.

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Асистувати Хацкевичу, як і раніше, буде Сергій Процюк, а також Сергій Шматоваленко, який у минулому сезоні входив до тренерського штабу «Динамо-2».

У сезоні 2013/2014 «Динамо-2», як і раніше, виступатиме у 1-й лізі. Це право команда відстояла в стикових матчах плей-офф.

У свою чергу, молодіжний склад «Динамо» очолив Валентин Белькевич, який успішно тренував «Динамо» U-19 у сезоні, що завершився.

Нагадаємо, у першому в історії чемпіонаті України серед юнацьких команд київське «Динамо» завоювало золоті медалі.

Помічником Белькевича у молодіжній команді, як і в минулому сезоні в «Динамо» U-19, буде Віталій Косовський.

У свою чергу, старшим тренером «Дінамо» U-19 призначено Олексія Герасименка, який до цього входив до тренерського штабу молодіжної команди.

Допомагати йому буде Ігор Костюк, який у минулому сезоні працював тренером з технічної підготовки в ДЮФШ «Динамо».

Сьогодні також стало відомо, що з поста спортивного директора ФК "Динамо" звільнено Олексія Михайличенка. Він тепер зосередиться на тренерській роботі як помічник Олег Блохіна.