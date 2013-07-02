Пономарьов випередив Іванчука в оновленому рейтингу ФІДЕ

Як повідомляє пресс-служба Федерації шахів України, в новому рейтингу Пономарьов посідає 14-те місце, набравши 2756 очок. 22-м у списку йде Іванчук - 2733, 25-м Антон Коробов - 2720, 35-м Олександр Арещенко - 2709, 44-м Павло Ельянов - 2702 та 47-м Олександр Моісеєнко - 2699.

Очолюють рейтинг, як і раніше, норвежець Магнус Карлсен, Левон Аронян з Вірменії та італієць Фабіано Каруана.

У жіночому рейтингу найкращою серед представниць України стала Катерина Лагно, яка посідає 7-ме місце (2542). Також до еліти світового рейтингу входять Ганна Ушеніна (16-те місце, 2500 балів), Марія Музичук (23, 2484) та Наталія Жукова (28, 2471).

Жіночий рейтинг очолюють Юдіт Полгар (Угорщина), Хампі Конеру (Індія) і Хоу Іфань (Китай).