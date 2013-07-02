Прем’єр-ліга назвала найкращих в українському футболі

Клуби української футбольної Прем’єр-ліги спільно з уболівальниками визначили лауреатів минулого сезону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЛ, лауреатів було визначено у п’яти номінаціях.

Найкращим тренером ліги визнаний Мірча Луческу ("Шахтар", Донецьк), найкращим гравцем - Генріх Мхітарян ("Шахтар", Донецьк), найкращим голкіпером - Максим Коваль ("Динамо", Київ), найркащим молодим гравцем - Едуард Соболь ("Шахтар", Донецьк), найкращим арбітром - Юрій Можаровський (Львів).

Переможці отримають ексклюзивні індивідуальні нагороди перед початком матчу за Інтер Суперкубок України 10 липня в Одесі.

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Найбільша конкуренція точилася у номінаціях «Найкращий тренер», де на рівних з Луческу йшов Мирон Маркевич, а також «Найкращий молодий гравець», де на п’яти Соболю наступав Коваль.

Думка вболівальників була визначена шляхом проведення традиційного конкурсу. Участь у визначенні кращих персон сезону взяли 853 вболівальника.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України сезону 2012/13 завершився у травні перемогою донецького "Шахтаря". Друге місце посів харківський "Металіст", третє - київське "Динамо".