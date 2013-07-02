WBA підписала контракти на бій між Кличком і Повєткіним

Про це УНІАН повідомили організатори поєдинку група компаній «МІЦ».

«У тривалому переговорному процесі щодо одного з найбільш очікуваних поєдинків світового боксу поставлено крапку. Минулого тижня офіційним рішенням Всесвітньої боксерської асоціації WBA було схвалено і узгоджено всі умови контрактів», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що більш як 2 місяці велися переговори організатором зустрічі боксерів – Андрієм Рябінським щодо погодження умов контрактів із стороною Володимира Кличка. У червні 2013 року менеджери суперників дійшли спільного знаменника, але фінальний акорд, передбачений спільним регламентом у питанні бути чи не бути бою, залишався за WBA.

«Контракти повинна була схвалити WBA, що й відбулося в останні дні червня. Права на проведення рейтингового матчу були придбані нами на торгах у Панамі ще в квітні поточного року. Було витрачено багато сил, але нині розставлено всі крапки над «i», контракти підписано, і залишається тільки чекати жовтня, коли відбудеться історичний бій двох титанів світу боксу. Ми дякуємо нашим німецьким партнерам за співпрацю і спільні зусилля. Разом було виконано колосальну роботу і знайдено взаєморозуміння», - сказав Рябінський.

Головний менеджер промоутерської компанії Klitschko Management Group Бернд Бенте також високо оцінює підсумкові результати:

«Я вдячний нашим російським партнерам - Андрію Рябінському і Володимиру Хрюнову за спільну роботу в реалізації цього великого бою. Попри тривалі і напружені переговори, в обох сторін було бажання і готовність дійти згоди. І ось тепер ми разом можемо представити шанувальникам боксу в усьому світі один з найкращих поєдинків, який тільки може бути. Ми всі чекали цієї зустрічі довгий час і нарешті вийшли на фінішну пряму. Це буде неймовірна боротьба – боротьба олімпійських чемпіонів, двох чемпіонів у суперважкій вазі, двох великих атлетів», - сказав Бенте.

За словами Кличка, бій з Повєткіним стане найкращим боксерським матчем у суперважкій вазі.

«Я дуже радий, що питання проведення бою закрито. Шанувальники боксу в усьому світі чекають з нетерпінням на зустріч двох олімпійців. Цей бій буде найкращим у категорії суперважкої ваги і я під враженням від того, що він пройде в Москві, адже у багатьох російських та українських фанатів є шанс наживо приєднатися до того, що відбувається. Атмосфера події буде захоплюючою», - сказав Кличко.

На сьогодні дату проведення бою Кличко-Повєткін призначено на 5 жовтня 2013 року.