Спартак, Локомотив і Зеніт закінчили свої матчі в Кубку УЄФА

Сьогодні не їх день

Закінчилися перші п`ять матчів у турі Кубка УЕФА. Зокрема, зіграли всі три російські команди. Закінчилися перші п`ять матчів у турі Кубка УЕФА. Зокрема, зіграли всі три російські команди. Група A. Зеніт - Нюрнберг 2:2 (Погребняк 76, Іонов, 79 - Харистеас 25, Бенко 84). Група B. Локомотив - Копенгаген 0:1 (Норстранн 62 пен.) Група C. Ельфсборг - Млада-Болеслав 1:3 (Свенссон 31 - Таборскі 67, Менді 79, Ворішек 90+5). Група D. Гамбург - Ренн 3:0 (ван дер Ваарт 30, Хоупо-Мотінг 84, Зідан 90+1). Група E. Спарта - Спартак (Москва) 0:0 Решта 11 матчів зараз тривають. Бранн, Цюріх, Хапоель, Ольборг і Галатасарай відкрили рахунок у своїх матчах, АЕК і Фіорентіна обмінялися голами.

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