Спартак, Локомотив і Зеніт закінчили свої матчі в Кубку УЄФА

22:18, 29 листопада 2007
Спорт
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Сьогодні не їх день 

Фото Reuters
Закінчилися перші п`ять матчів у турі Кубка УЕФА. Зокрема, зіграли всі три російські команди.

Група A. Зеніт - Нюрнберг 2:2 (Погребняк 76, Іонов, 79 - Харистеас 25, Бенко 84).

Група B. Локомотив - Копенгаген 0:1 (Норстранн 62 пен.)

Група C. Ельфсборг - Млада-Болеслав 1:3 (Свенссон 31 - Таборскі 67, Менді 79, Ворішек 90+5).

Група D. Гамбург - Ренн 3:0 (ван дер Ваарт 30, Хоупо-Мотінг 84, Зідан 90+1).

Група E. Спарта - Спартак (Москва) 0:0

Решта 11 матчів зараз тривають. Бранн, Цюріх, Хапоель, Ольборг і Галатасарай відкрили рахунок у своїх матчах, АЕК і Фіорентіна обмінялися голами.

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