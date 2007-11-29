Спартак, Локомотив і Зеніт закінчили свої матчі в Кубку УЄФА
22:18, 29 листопада 2007Спорт
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Сьогодні не їх день
|Фото Reuters
Група A. Зеніт - Нюрнберг 2:2 (Погребняк 76, Іонов, 79 - Харистеас 25, Бенко 84).
Група B. Локомотив - Копенгаген 0:1 (Норстранн 62 пен.)
Група C. Ельфсборг - Млада-Болеслав 1:3 (Свенссон 31 - Таборскі 67, Менді 79, Ворішек 90+5).
Група D. Гамбург - Ренн 3:0 (ван дер Ваарт 30, Хоупо-Мотінг 84, Зідан 90+1).
Група E. Спарта - Спартак (Москва) 0:0
Решта 11 матчів зараз тривають. Бранн, Цюріх, Хапоель, Ольборг і Галатасарай відкрили рахунок у своїх матчах, АЕК і Фіорентіна обмінялися голами.
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