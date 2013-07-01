БК «Черкаські Мавпи» придбав американського легіонера

Баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» підписав контракт з американським розігруючим Рональдом Муром.

Як повідомляє офіційний сайт черкаського клубу, уродженець Філадельфії свою кар’єру розпочав в університеті Plymouth.

Виступи за тамтешню команду «Siena» в NCAA новачка «Мавп» були доволі успішними. Вже з першого сезону (2006-2007) Мур став одним з основних гравців коледжу і здобував у середньому за гру 7.4 очки та віддавав 5 передач. Протягом чотирьох сезонів у NCAA його статистика залишалася майже не змінною. Головним козирем Рональда є бачення майданчика, та бажання заграти партнера. Зважаючи на це, в останньому своєму заокеанському сезоні (2009-2010) Мур віддавав у кожному матчі по 7.7 передач.

Європейський етап кар’єри талановитого новачка «Мавп» розпочався у Словаччині, де Мур став одним з найкорисніших гравців ліги, маючи в кожному компоненті статистики пристойні цифри. У складі місцевої «Нітри» його доробок складав 16.9 очок, 5 підбирань та 7 передач. Після цього Мур перебирається до одного з грандів польського баскетболу – «Турова». У Єврокубку Мур здобував 9.8 очок, 3.7 підбирань та 5.2 передачі. Приблизно такі ж цифри були у Рональда і в чемпіонаті Польщі.

У минулому сезоні Мур став чемпіоном Угорщини та другим асистентом місцевого чемпіонату. У складі «Albacomp» Рональд набирав 11.5 очок, 3.8 підбирань та 6.3 передачі. Менше місяця тому Мур «дістав» для своєї команди заключний матч фінальної серії проти «Szolnok». На рахунку Мура у цій грі 17 очок та 8 передач. Також в останньому сезоні Мур став і володарем Кубка Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, в минулому сезоні української баскетбольної Суперліги «Черкаські Мавпи» зайняли сьоме місце у підсумковій таблиці регулярної першості, а в серії плей-офф – ¼ фіналу – поступилися запорізькому «Ферро-ЗНТУ» у серії до чотирьох перемог, 1:4.