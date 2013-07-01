Ультрас Динамо: «Нам Газпрома всі газопроводи не замінять нашої свободи»

Зокрема, під час зустрічі з пітерським "Зенітом" кияни залишилися без організованої групи підтримки. Порожній фан-сектор прикрашав банер з написом "Нам Газпрома всі газопроводи не замінять нашої свободи", повідомляє Gazeta.ua.

Активні вболівальники "Динамо" вважають, що Об'єднаний турнір за участю "Зеніта", "Спартака", "Шахтаря" та їх команди — це крок до спільного українсько-російського чемпіонату.

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Відзначимо, що подивитися гру на "Олімпійський" прийшли 28 300 вболівальників.

Кияни перемогли "Зеніт" з рахунком 2:1. У "Динамо" відзначилися Денис Гармаш та Адмір Мехмеді. За пітерців забив Віктор Файзулін.

У перерві матчу вболівальникам "Динамо" презентували трьох літніх новачків: Джермейна Ленса, Дьємерсі Мбокані і Юнеса Бельханда.