Найкраща тенісистка світу вибула з Вімблдону

У передмісті Лондона проходять матчі четвертого кола - 1/8 фіналу – Вімблдонського турніру, в одному з яких американка Серена Вільямс поступилася Сабін Лісіцкі з Німеччини з рахунком 2:6, 6:1, 4:6.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, п'ятикратна чемпіонка турніру, лідер світового рейтингу Уїльямс мала проблеми вже на початку матчу, легко програвши перший сет.

Потім вона виграла другий сет, і зрівняла рахунок в матчі. У вирішальному, третьому сеті німкені вдалося переламати хід гри і завершити зустріч перемогою з першого ж матчболу. За гру суперниці обмінялися п'ятьма брейками. На рахунку Лісіцкі десять ейсів і три подвійні помилки. Уїльямс сім разів подала навиліт і двічі помилилася на подачі. За рахунок активних дій Лісіцкі виграла 35 м'ячів, зробивши 25 невимушених помилок, у американки 25/23 відповідно. Це була перша перемога німкені у трьох зустрічах з Вільямс.

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Нагадаємо, що раніше боротьбу на турнірі припинили інші провідні гравці світу: росіянка Марія Шарапова і громадянка Білорусі Вікторія Азаренко, швейцарець Роджер Федерер і іспанець Рафаель Надаль. Федерер свій матч програв українцеві Сергію Стаховському, який згодом також вибув з боротьби.

Найпрестижніший у тенісному світі Вімблдонський турнір цього року проходить з 24 червня по 7 липня.