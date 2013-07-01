Українська легкоатлетка посіла друге місце в Кубку Європи з багатоборства
У Таллінні відбувся командний Кубок Європи з легкоатлетичного багатоборства, де в жіночій частині програми - семиборстві - українка Ганна Мельниченко посіла друге місце.
Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Мельниченко фінішувала другою з результатом 6260 очок, програвши переможниці з Польщі Кароліні Тімінські 87 очок і випередивши на 39 очок естонку Гріт Сабейко, яка посіла третє місце.
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Серед чоловіків-десятиборців першим був француз Кевін Майєр (8390), випередивши білоруса Едуарда Міхана (8125) і естонця Мікка Пахарілла (8099).
Кращий з українців Василь Іваницький фінішував 12-м (7558).
У командному заліку збірна України посіла передостаннє, сьоме місце (37850), випередивши команду Італії (37617).
Перемогла збірна Франції (41421). До призової трійки також увійшли Росія (41032) і Естонія (41027).