Кака вирішив стати протестантським священиком

Лідер "Мілана" і збірної Бразилії Рікардо Кака оголосив про те, що після завершення спортивної кар`єри він стане протестантським священиком. За словами півзахисника, який найближчим часом має отримати призи як кращий футболіст світу і Європи, він збирається присвятити себе проповідям і глибокому вивченню Біблії.

"Це складна робота. У наш час нелегко звернути увагу людей на ті заповіді, що були написані тисячі років тому. Але саме в цьому і полягає робота священика. Я маю намір зайнятися вивченням богослов’я і Біблії, щоб допомогти таким, хто має потребу осягнути духовні істини", - сказав Кака в інтерв`ю італійському журналу GQ, пише Ліга.

Кака відомий як глибоко віруюча людина. Після кожного голу у ворота суперників він піднімає руки вгору і дякує господу. Після фіналу Ліги Чемпіонів сезону-2006/07 бразилець перед камерами підняв футболку "Мілана", продемонструвавши майку з написом "Я належу Ісусові".