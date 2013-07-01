Об'єднаний турнір: 2-й тур вивів Динамо у лідери (відео)

У неділю, 30 червня, київське Динамо в умовно гостьовому матчі з рахунком 2:1 переграло петербурзький Зеніт, отримавши максимум очок після двох турів і влаштувавшись на першому місці турнірної таблиці, повідомляє СПОРТ bigmir) net.

Зеніт (Санкт-Петербург) - Динамо (Київ) - 1:2

Голи: Файзулін (20) - Гармаш (12), Мехмеді (82)

Склади команд:

Зеніт: Бабурін - Анюков (Нету, 46), Ломбертс, Губочан, Родич - Зирянов (Бухаров, 46), Вітсель - Файзулін, Данні (Гасилин, 79), Аршавін (Джорджевич, 69) - Кержаков (Могилевець, 46)

Динамо: Шовковський - Даніло Сілва, Хачеріді, Віда, Селін (Макаренко, 83) - Гармаш (Вукоєвич, 68), Аруна (Сидорчук, 46) - Гусєв (Дуду, 46), Безус (Кранчар, 46), Цуріков (Буяльський, 68) - Кравець (Мехмеді, 46)

Другий матч туру закінчився сухою нічиєю донецького Шахтаря з московським Спартаком.

Шахтар (Донецьк) - Спартак (Москва) - 0:0

Склади команд:

Шахтар: А. Каніболоцький (П'ятов, 46), Срна, Кучер (Кривцов, 46), В. Шевчук (Ісмаїлі, 46), Воловик (Ракицький, 46), Хюбшман (Гречишкін, 81), Коста, Фред (Степаненко, 46 ), Луїс Адріано (Майкон Перейра, 79), Тайсон, Веллінгтон Нем (Болбат, 70).

Спартак: Дикань, К. Комбаров, Макєєв (Паршивлюк, 46), Сухі (Боккетті, 46), Інсаурральде, Білялетдінов (Мовсісян, 70), Хурадо (Яковлєв, 46), Ананідзе (Каріока, 62), Тіно Коста (Чельстрем, 46), Тимофєєв (Глушаков, 75), Еменіке (Кротов, 46).

За підсумками туру перші два місця зайняли українські команди - Динамо з 6 очками і Шахтар з 4.

Найкращі моменти матчу Зеніт - Динамо

Джерело: FutbolHD.ru

Найкращі моменти матчу Шахтер - Спартак

Джерело: ФК Шахтар