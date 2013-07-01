Український стрибун у висоту виграв етап легкоатлетичної «Діамантової ліги»

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Бондаренко виграв етап у Бірмінгемі (Велика Британія), двічі поліпшивши особистий рекорд зі стрибків у висоту. Спочатку українець з першої спроби подолав 2,34 м, а потім, також з першої, 2,36 м.

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Подолавши 2,36 м, Бондаренко повторив рекорд змагань. Перемога дозволила йому вийти на першу сходинку в загальному заліку «Діамантової ліги», яку він ділить з Мутазом Есса Баршимом з Катару. В обох спортсменів по 10 очок.

В активі українців у Бірмінгемі також 2 четверті сходинки. Роман Авраменко у секторі для метання списа відправив снаряд на 81,72 м. Переміг норвежець Андреас Торкільдсен (83,94).

Четвертою в бігу на 200 м фінішувала Марія Рємєнь. Дистанцію українка подолала за 23,07 с. Перемогла британка Блессінг Окагбаре (22,55 с).