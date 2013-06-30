Напередодні фіналу Кубка конфедерацій відбуваються масштабні акції протесту

Стадіон ”Маракана” в Ріо-де-Жанейро, де 1 липня відбудеться фінал Кубка конфедерацій з футболу, став сьогодні центром тяжіння не тільки для уболівальників, але й для маніфестантів.

Близько 5 тис учасників протестних виступів вирушили до спортивної арени, всі підступи до якої на відстані 3 км перекрито поліцейськими кордонами, передає ІТАР-ТАРС.

Маніфестанти протестують проти великих держвитрат на підготовку і проведення спортивних турнірів під егідою ФІФА, вимагаючи вкладати більше коштів в охорону здоров`я, освіту і громадський транспорт.

У районі Барра-да-Тіжука, на заході Ріо-де-Жанейро, пікетники сьогодні зайняли комплекс штаб-квартири Конфедерації бразильського футболу /КБФ/, що будується, і зажадали відставки голови КБФ та голови оргкомітету ЧС-2014 в Бразилії Жозе Маріу Марина, якого маніфестанти звинувачують в причетності до корупції.

Поки ситуація в місті в цілому спокійна, проте, влада попередила, що у разі спроб спровокувати безлади діятимуть жорстко. Шість тисяч поліцейських, які охороняють периметр навколо ”Маракани”, пропускають до стадіону тільки тих, у кого є квитки на фінальний матч Кубка конфедерацій між збірними Бразилії та Іспанії. Всім жителям будинків, розташованих ”Маракани” видали спеціальні перепустки. Вжито безпрецедентних заходів безпеки. Тим часом, власники багатьох торгових закладів, враховуючи досвід минулих днів і, побоюючись безладів і погромів, вважали за краще закрити скляні вітрини фанерними щитами.

Протестні маніфестації почалися сьогодні в Ріо-де-Жанейро раніше, ніж розраховувала влада. Деякі бразильці жартують, що демонстранти вирішили почати акцію раніше, щоб увечері встигнути подивитися по телевізору матч своєї національної команди проти чемпіонів світу - іспанців. Адже, не зважаючи на невдоволеність високими витратами на організацію турнірів ФІФА, футбол в країні петакампіонів не розлюбили.