Навколо України за 109 годин - сумський велосипедист встановив рекорд

Житель міста Білопілля Сумської області 37-річний Ігор Кальченко проїхав на велосипеді від східного до західного кордону України за 109 год, встановивши тим самим відповідний рекорд.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ «Сумське НВО імені Фрунзе».

Кальченко виїхав у понеділок, 24 червня, від кордону з Росією в Луганській області. Далі - через всю Україну до кордону з Угорщиною за 109 год і 9 хв. Загальна дистанція від с. Ізваріно Луганської області до м.Чоп Закарпатської області склала 1810 км. Чистий час в дорозі – 69 год, решта часу було витрачено на сон і харчування.

Ігор планував встигнути за 90 год, проте несприятливі погодні умови – дощ і стрічний вітер – завадили. Проте, це тепер офіційно зареєстрований рекорд України. Весь час за дорогою стежили представники Національного реєстру рекордів України.

Як повідомляв УНІАН, Кальченко - не професійний спортсмен: за фахом він зубний технік, а працює котельщиком на Сумському НВО імені Фрунзе. Але вже 10 років добирається на роботу на велосипеді - з Білопілля до Сум і назад, долаючи 100 км в день. Раніше Ігор двічі перемагав в добовому марафоні «Боярка 24» (2011-2012 роки), посідав друге місце в «Броварських дюнах» і «Нічному марафоні», а також проїхав з Сум до Сімферополя - 800 км за 36 год.