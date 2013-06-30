На чемпіонаті світу з плавання у відкритій воді Україну представлятимуть троє

Як передає кореспондент УНІАН, Україну на міжнародних змаганнях будуть представляти учасник Олімпійських ігор у Лондоні Ігор Червінський, бронзовий призер чемпіонату Європи 2011 року плавець Ігор Снітко та учасниця двох Олімпійських ігор Ольга Береснева.

Спортсменів визначили за результатами змагань останнього дня чемпіонату України з плавання на відкритій воді, який завершився сьогодні у Бердянську.

За результатами запливів чемпіоном України на дистанції 10 км серед чоловіків став Ігор Червінський з Харкова. Це вже друга перемога плавця на чемпіонаті України у Бердянську. У перший день змагань він став чемпіоном на дистанції 5 км.

Друге місце виборов також плавець з Харкова Ігор Снітко. Третім приплив Данило Середа з Дніпропетровська.

Серед жінок чемпіонкою України на дистанції 10 км стала Ольга Береснева, спортсменка з Маріуполя (Донецька область). У перший день змагань вона здобула титул чемпіонки України з плавання на відкритій воді на дистанції 5 км.

Друге місце посіла Ксенія Скрипель з Харкова, а третє – Ганна Шевченко з Запоріжжя.

Чемпіонат України відбувався разом із Кубком України з плавання на відкритій воді серед юніорів 27-29 червня в акваторії Бердянської затоки (Запорізька область). У цьому році у спортивних турнірах взяла участь рекордна кількість учасників – 64 спортсмена, серед яких учасники та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та України.