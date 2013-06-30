WBA дала відмашку бою Кличко - Повєткін
16:22, 30 червня 2013Спорт
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Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дала добро на підписання контракту на бій між Володимиром Кличком і Олександром Повєткіним.
Кличко і Повєткін мають поставити підписи / picabu.ru
Як повідомляв УНІАН, умови бою сторони обох боксерів погодили раніше.
Тепер залишається дочекатися моменту, коли Кличко і Повєткін поставлять свої підписи під контрактом на бій.
Орієнтовна дата проведення поєдинку - 5 жовтня.
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