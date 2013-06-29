Гравець львівських «Карпат» перейшов до німецької «Фортуни»

Як повідомляє прес-служба львівського клубу, керівництво «зелено-білих» пішло назустріч проханню Кенії, який висловив бажання продовжити свою футбольну кар’єру саме у Німеччині, країні, де мешкає його родина і яку він вважає своєю другою батьківщиною.

Нагадаємо, що саме у німецькому «Шальке» з Гельзенкірхена Кенія провів 4 роки, розкривши свій талант, після чого на правах вільного агента поповнив склад львівського клубу. Тож ФК «Карпати», зваживши на прохання футболіста, навіть не розглядав пропозиції щодо його придбання клубами з інших країн.

Важливим пунктом трансферної угоди між клубами є обумовлений відсоток на користь «Карпат» у разі переходу Кенії у третій клуб. У такому випадку «леви» отримають 30% вартості наступного трансферу футболіста.

«ФК «Карпати» дякує Левану Кенії за час, проведений у Львові, і бажає успішного продовження футбольної кар’єри у Німеччині та особистих гараздів», - йдеться у повідомленні.

Кенія поповнив склад «Карпат» у серпні 2012 року, зігравши у зелено-білій футболці 21 матч та забивши 4 голи.