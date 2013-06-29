Ювілейний «Тур де Франс» пройде без українців

Як повідомляє сайт команди «Астана», один із найсильніших українських велогонщиків, член казахської команди «Астана» Андрій Гривко не зможе взяти участь в найпрестижнішому у світі «Тур де Франс»: тиждень тому він зламав зап'ястя і не зміг відновитися до старту.

Українця замінить його партнер по команді - казахський велогонщик Олексій Луценко.

Гривко травмувався тиждень тому на перегонах в Тенеріфі. Члени команди відпрацьовували спуск, коли потрапили в завал. Найбільше постраждав Асан Базаєв (він подряпав все обличчя і півтулуба), але продовжив підготовку до багатоденки. У завалі також опинився лідер команди Якоб Фульсанг, щоправда, він відбув порівняно легкими травмами.

Незважаючи на травму, Гривко попросив залишити його в заявці на перегони. Щоправда, незабаром стало відомо, що він все-таки пропустить головний заїзд року.

Після зборів на Тенеріфі Гривко взяв участь в чемпіонаті України з велоспорту. Травма перешкодила йому перемогти в спринті роздільним стартом: Андрій фінішував другим, програвши Андрію Василюку 4 секунди.

Відзначимо, що минулого року в «Тур де Франс» брали участь троє українців: сам Гривко, Ярослав Попович з «Radioshack-Nissan» і Юрій Кривцов з команди «LAMPRE-ISD». Корпорація ISD відмовилася від спільльного контракту з італійцями на цей сезон, тому втратила можливість просувати своїх гонщиків.

Що стосується самих перегонів, то вона вперше за десять років повністю пройдуть на території Франції і захоплять майже всі її регіони. Всього в перегонах буде шість гірських етапів, п'ять горбистих, сім спринтерських і три «оброблення», одна з яких командна. Двадцять один етап охопить загальну відстань в 3 404 кілометри.

Велосипедисти стартують на батьківщині Наполеона, Корсиці, а фінішують, за традицією, в Парижі, за три тижні – 21 липня. Траса пройде через 10 нових міст. Крім того, всупереч звичній традиції, другий і третій етапи будуть представлені гірською місцевістю - гірські випробування очікуються вже в кінці першого тижня в Піренеях.

Цього року в «Тур де Франс» візьмуть участь 19 команд.

Французькі перегони входять до числа трьох найпрестижніших у світі, разом з іспанською «Вуельтой» і «Джіро ді Італія».