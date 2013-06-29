«Металіст» продовжив контракт із Хав’єром до 2017 року

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Металіст».

В інтерв’ю клубній прес-службі Хав’єр зауважив, що зараз, після отримання серйозної травми, на відновлення після якої знадобиться, за приблизними оцінками, до двох місяців, він навіть не очікував такої пропозиції від «Металіста»

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«Мені 30 років, і в цьому віці футболісти мають всерйоз замислюватися над своїм майбутнім. Неодноразово ЗМІ пов’язували моє ім’я з різними клубами, на мене і клуб виходили з пропозиціями про перехід, але я ніколи не сумнівався в тому, що хочу й надалі грати в «Металісті». Я був щасливий у Харкові всі ці роки, але зараз, після отримання травми, в цей непростий для мене час, коли мене очікує досить тривале лікування, я навіть і не сподівався, що клуб запропонує мені продовжити контракт на таких прекрасних умовах», - сказав Хав’єр.

Футболіст висловив вдячність тренерському штабу та керівництву клубу за пропозицію продовжити виступати за «Металіст».

Після підписання нового контракту Хав’єр відбув для відновлення у Бразилію.

Згідно з даними опитувань, проведеними футбольними виданнями, Хав’єр у сезоні 2012-13 років був визнаний кращим футболістом професійних клубів Харкова.