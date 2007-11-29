Шевченко зізнався, що він нещасливий у «Челсі»

Андрій Шевченко знову говорить про те, що йому не подобається своє нинішнє положення в "Челсі".

Після матчу Ліги чемпіонів з "Русенборгом", в якому Андрій вийшов на заміну на 68-ій хвилині, нападаючий розговорився з пресою.

"Так, я нещасливий у цій команді, але що я можу зробити? Поводжуся без зайвого шуму і багато працюю на кожному тренуванні" - заявив українець.

"Зараз для мене найвища насолода - виступ за національну команду. Кожного разу, коли я в збірній, то перезаряджаю батарейки, які буквально сідають за час мого перебування в Лондоні", - сказав Шева.

"Я щасливий, коли приїжджаю до рідної країни, і не можу дочекатися наступної гри збірної" - відзначив Андрій.

Також прокоментував капітан нашої збірної і жеребкування відбіркового турніру ЧС-2010.

"Збірна Англії - найсильніша в нашій групі. Ви просто подивіться на клуби, в яких грають її провідні виконавці. Так, Англія не потрапила на Євро-2008, але вони залишаються однією з кращих збірних континенту. Я вважаю, що з цією командою подібна ситуація більше не повториться" - резюмував Шевченко.

Football.ua