ХК «Кременчук» гратиме у Білорусі
02:14, 28 червня 2013Спорт
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Хокейний клуб «Кременчук» у наступному сезоні виступатиме у Вищій лізі чемпіонату Білорусі.
Рішення про це було ухвалене 27 червня, повідомляє сайт білоруської газети Пресбол.
Зазначимо, що Вища ліга, незважаючи на назву, вважається другим дивізіоном Білорусі, в якому виступають переважно фарм-клуби команд Відкритого чемпіонату Білорусі.
Минулий сезон ХК «Кременчук» провів у Юніорській лізі Білорусі, де виступають хокеїсти 1995/96 років народження. Підопічні Олександра Савицького посіли в першості друге місце, поступившись лише команді «Раубичі-96».
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