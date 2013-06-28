ХК «Кременчук» гратиме у Білорусі

Рішення про це було ухвалене 27 червня, повідомляє сайт білоруської газети Пресбол.

Зазначимо, що Вища ліга, незважаючи на назву, вважається другим дивізіоном Білорусі, в якому виступають переважно фарм-клуби команд Відкритого чемпіонату Білорусі.

Минулий сезон ХК «Кременчук» провів у Юніорській лізі Білорусі, де виступають хокеїсти 1995/96 років народження. Підопічні Олександра Савицького посіли в першості друге місце, поступившись лише команді «Раубичі-96».