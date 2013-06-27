80% опитаних підтримують проведення в Україні Зимової олімпіади

Про це віце-прем'єр-міністр України, голова оргкомітету Олександр Вілкул повідомив у Львові на першому засіданні оргкомітету з підготовки заявки до Міжнародного олімпійського комітету на здобуття права на проведення в 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

Віце-прем'єр навів дані соціологічного дослідження, проведеного на початку червня Київським міжнародним інститутом соціології. На думку 90% респондентів, проведення Олімпійських Ігор принесе Україні позитивні зрушення у всіх сферах, підвищить інтерес до зимових видів спорту, покращить імідж України в Європі і в світі та сприятиме реконструкції та будівництву спортивних споруд. 73% українців вважають, що в разі затвердження МОК заявки України, Олімпіада пройде успішно. П’ята частина (18%) українців зголосилась б надати особисту допомогу у підготовці і проведенні Зимової Олімпіади.

На цю тему: Україна подасть заявку на проведення зимової Олімпіади

Україна планує проведення Зимових Олімпійських Ігор-2022 у Львові, Тисовці (Львівська область) та Боржаві (Закарпатська область).

«Підготовка заявки на проведення Зимових Олімпійських ігор 2022 року - складова державної стратегії розвитку Карпатського регіону та Львова. У листопаді буде подано до Міжнародного олімпійського комітету декларацію про намір України стати кандидатом на право проведення Зимової олімпіади. А в березні 2014 року буде направлена відповідна заявка. Мають бути вжити всі заходи з якісної підготовки заявки», - сказав Вілкул.

***

Соціологічне дослідження проводилося 5-10 червня 2013 року методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 635 респондентів від 18 років, які проживають в усіх областях України і в Криму. Вибірка квотна. Теоретична похибка 4%.