«Шахтар» обіграв «Зеніт» у матчі «Турніру чотирьох» (фото)

Зустріч, що пройшла в четвер, в якій формальним господарем поля був "Зеніт", завершилася перемогою української команди з рахунком 1:0.

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Єдиний гол на 69-й хвилині забив Дуглас Коста. "Зеніт" на 40-й хвилині залишився вдесятьох після видалення Мілана Родича за другу жовту картку, повідомляє РІА Новости.

Раніше в першому матчі турніру в Москві "Спартак" поступився київському "Динамо" з рахунком 0:1. Тепер 30 червня зіграють "Шахтар" - "Спартак" і "Зеніт" - "Динамо".