«Динамо» перемогло «Спартак» у першому матчі Об'єднаного турніру

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч відбувся на стадіоні «Торпедо» ім. Едуарда Стрельцова, хоча спочатку московський клуб заявляв в якості домашньої сучаснішу і комфортабельну «Арену-Хімки».

Лише перші 10-15 хвилин гри проходили в повільному темпі, без особливої ​​гостроти біля воріт обох команд, що часто притаманне товариським іграм у міжсезоння. Після цього і кияни, і москвичі набрали темп, от тільки нападникам не вистачало точності в завершальній стадії атак. Кілька разів з вигідних позицій промахувалися спартаківці Юра Мовсісян і Кім Чельстрем. А кияни свій найнебезпечніший момент у перші 45 хвилин гри зуміли реалізувати. Артем Кравець долучився до боротьби за м'яч із захисником москвичів Сергієм Бризгаловим і змусив останнього порушити правила - пенальті. 11-метровий реалізував капітан «Динамо» Олег Гусєв.

Після цього спартаківці мали ще ряд моментів в останні 15 хвилин тайму, але м'яч регулярно летів повз ворота, а коли потрапляв у ворота, бездоганно грав Максим Коваль. Перша половина гри завершилася з мінімальною перевагою гостей - 0:1.

У перерві Олег Блохін зробив чотири заміни. На поле вийшли Дуду, Адмір Мехмеді, Сергій Сидорчук та Євген Макаренко. А через 10 хвилин до них приєдналися Олександр Алієв та Огнен Вукоєвич, який другу половину сезону 2012/13 провів в оренді в «Спартаку».

У другому таймі темп гри не змінився. Кияни більше діяли на контратаках, віддавши ініціативу «Спартаку». Москвичі ж ніяк не могли реалізувати свою перевагу. У результаті, матч так і закінчився з мінімальною перевагою українського клубу.

Як повідомляв УНІАН, Об'єднаний турнір за участю чотирьох команд Росії та України (крім «Спартака» і «Динамо», це також «Зеніт» і «Шахтар») проходить з 27 червня по 7 липня.