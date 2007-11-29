Букмекери не вірять у «Шахтар»

Авторитетна британська букмекерська контора William Hill істотно переглянула котирування донецького "Шахтаря" на перемогу в Лізі чемпіонів. Так, після двох стартових перемог "гірники" знаходилися серед середняків. Зараз же William Hill записала "Шахтар" в число аутсайдерів. Ставки на його перемогу в ЛЧ приймаються з розрахунку 400/1. Так само низько котирується римський "Лаціо", що займає останнє місце у своїй групі. Гірше шанси лише у турецького "Бешикташа". Ставки на нього приймаються з розрахунку 500/1.

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