Стаховський переміг легенду світового тенісу Федерера на Уїмблдон-2013

22:51, 26 червня 2013
Спорт
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Сергій перервав приголомшливу серію Федерера з 36-ти поспіль чвертьфіналів у турнірах серії Grand Slam.

Стаховський переміг Федерера / Фото : tochka.net

Друга ракетка України і 116-а ракетка світу Сергій Стаховський переміг легенду світового тенісу Роджера Федерера у другому колі Уїмблдонського турніру, повідомляє ТСН.

Це був дуже красивий матч майстрів найвищого класу на трав'яному корті Уїмблдона. Глядачі переважно підтримували багаторазового чемпіона турніру. Але киянин зіграв один з найкращих матчів у кар'єрі, обігравши Федерера з рахунком 3:1 по сетах.

Сергій перервав приголомшливу серію Федерера з 36-ти поспіль чвертьфіналів у турнірах серії Grand Slam. Наступним суперником українця буде австрієць Юрген Мельцер.

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