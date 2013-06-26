Стаховський переміг легенду світового тенісу Федерера на Уїмблдон-2013

Друга ракетка України і 116-а ракетка світу Сергій Стаховський переміг легенду світового тенісу Роджера Федерера у другому колі Уїмблдонського турніру, повідомляє ТСН.

Це був дуже красивий матч майстрів найвищого класу на трав'яному корті Уїмблдона. Глядачі переважно підтримували багаторазового чемпіона турніру. Але киянин зіграв один з найкращих матчів у кар'єрі, обігравши Федерера з рахунком 3:1 по сетах.

Сергій перервав приголомшливу серію Федерера з 36-ти поспіль чвертьфіналів у турнірах серії Grand Slam. Наступним суперником українця буде австрієць Юрген Мельцер.