«Шахтар» одержав офіційну пропозицію від «Боруссії» щодо Мхітаряна

Як повідомив генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін в інтерв'ю телеканалу «Футбол», німці готові заплатити за вірменського легіонера 30 млн. доларів, тоді як «Шахтар» хоче одержати 30 млн. євро одним платежем, і не менше.

Зокрема, Палкін заявив: «Те, що «Боруссія» вийшла на контакт з «Шахтарем», це правда. На жаль, я не знаю, де зараз Мхітарян, тому що в нього контакти лише з агентом, у якого своє бачення всіх питань. Так, «Боруссія» надіслала пропозицію на 30 млн. доларів. Вчора я написав агентові Мхітаряна офіційного листа з позицією клубу, яка полягає в тому, що ми готові продати Мхітаряна за 30 млн. євро. Ця пропозиція дійсна протягом 10 днів. 30 млн. одним платежем. Якщо є клуб, який може заплатити таку суму, ми готові піти на операцію».

Як повідомляв УНІАН, гравець «Шахтаря» Мхітарян ще взимку висловив намір покинути клуб після закінчення сезону 2012/13. У липні він не повернувся в розташування команди після завершення відпустки.