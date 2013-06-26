Юрій Криворучко став чемпіоном України з шахів

Як передає кореспондент УНІАН, в останньому турі опонентом Криворучка був аутсайдер турніру Валерій Невєров, який невдало провів чемпіонат – 1 бал із 11 можливих. У результаті Криворучко примусив опонента здатися вже на 28-му ході.

На тему: На чемпіонаті України з шахів з'явилася трійка лідерів

Також сьогодні виграв Руслан Пономарьов, який чорними був сильніший за Андрія Баришпольця.

Олександр Арещенко білими обіграв Мартіна Кравцова.

Внічию в останньому турі закінчилися три партії: Олександр Мойсєєнко – Станіслав Богданович, Андрій Волокітін – Захар Єфименко і Антон Коробов – Павло Ельянов.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці у Криворучка і Пономарьова по 7 балів. Але у екс-чемпіона світу Пономарьова був гірший коефіцієнт виступів на цьому турнірі – 36,75 проти 38,00 у Криворучка.

Бронзовим призером змагань став Антон Коробов - 7 балів.

Далі гросмейстери розташувалися в такому порядку: 4-е місце –Мойсеенко, 5-е – Арещенко, 6-е – Єфименко, 7-е – Волокітін, 8-е – Ельянов, 9-е – Богданович, 10-е – Кравцов, 11-е – Баришполець, 12-е - Невєров.

Переможницею жіночого турніру стала Марія Музичук.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів відбувався в Києві з 15 по 26 червня.