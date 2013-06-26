«Шахтар» підписав Фреда
14:46, 26 червня 2013Спорт
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«Шахтар» підписав контракт з бразильцем Фредом
Фред підписав контракт на 5 років / Фото з офіційного сайту Шахтаря
Сьогодні поставлено крапку в трансфері бразильського півзахисника Фреда до донецького «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт футбольного клубу.
Підсумком переговорів став п'ятирічний контракт Фреда. Трансферна ціна футболіста, який раніше виступав за «Інтернасьональ», становить 15 млн. євро.
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Разом з тим, у повідомленні клубу не зазначається сума, яку протягом свого контракту заробить сам гравець.
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