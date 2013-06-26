«Шахтар» підписав Фреда

Сьогодні поставлено крапку в трансфері бразильського півзахисника Фреда до донецького «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт футбольного клубу.

Підсумком переговорів став п'ятирічний контракт Фреда. Трансферна ціна футболіста, який раніше виступав за «Інтернасьональ», становить 15 млн. євро.

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Разом з тим, у повідомленні клубу не зазначається сума, яку протягом свого контракту заробить сам гравець.