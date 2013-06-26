У Парижі представили логотип Євро-2016 (фото)

У Парижі був представлений логотип фінальної стадії Євро-2016.

Логотип об'єднує характерний для французької культури творчий початок з красою гри і створює для Євро-2016 неповторний образ, - зазначає офіційний сайт УЄФА.

"Логотип розроблений португальським агентством Brandia Central, яке створювало візуальне оформлення Євро-2012. Він поєднує графічні деталі, виконані в різних художніх стилях, і футбольні елементи. У центрі композиції зображено кубок Анрі Делоне. Кольори прапора Франції - червоний, білий і синій - у поєднанні з плавними лініями і формами визначають сучасний і сміливий стиль, що робить логотип впізнаваним і елегантним ", - повідомляється на офіційному сайті УЄФА.